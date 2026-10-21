Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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21.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Abend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 6,68 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 6,68 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,70 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,60 USD. Zuletzt wechselten 387'272 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2025 bei 17,08 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 155,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2026 (6,30 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880000,00 USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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