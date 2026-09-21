Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Abend

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 9,22 USD. In der Spitze gewann die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 535'858 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD. Mit einem Kursverlust von 24,51 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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