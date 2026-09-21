Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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21.09.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 9,09 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 9,09 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 172'521 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,43 Prozent.
Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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