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21.04.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Trump Media Technology

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 9,96 USD.

Trump Media & Technology
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Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 9,96 USD abwärts. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,89 USD. Bei 10,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 307'654 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,77 USD erreichte der Titel am 15.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 178,82 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,57 Prozent.

Am 27.02.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.01 Mio. USD gegenüber 1.00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com

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