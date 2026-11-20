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20.11.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,3 Prozent auf 3,79 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 7,3 Prozent auf 3,79 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 3,79 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 4,02 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 787'154 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 20.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 350,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,79 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 0,13 Prozent wieder erreichen.
Trump Media Technology liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 2.97 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 206,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 970000,00 USD erwirtschaftet worden.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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