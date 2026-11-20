Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 4,29 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 4,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 298'383 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 298,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 12,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology gewährte am 09.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.97 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 206,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 970000,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Trump Media Technology am 26.02.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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