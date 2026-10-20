Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteidigt am Dienstagabend Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Trump Media Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 6,43 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,58 USD aus. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 6,30 USD. Bei 6,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 495'477 Stück gehandelt.

Am 20.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,08 USD an. Gewinne von 165,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,10 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

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