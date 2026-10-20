Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,39 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 6,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 219'634 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,08 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 167,29 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,30 USD am 20.10.2026. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 10.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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