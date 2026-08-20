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20.08.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend fester

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 8,40 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 8,40 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 8,58 USD. Bei 8,53 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 643'543 Trump Media Technology-Aktien.

Am 27.08.2025 markierte das Papier bei 18,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 55,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 20,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.67 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

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