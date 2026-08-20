Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 8,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 8,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 172'648 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 18,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 55,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach unten.

Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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