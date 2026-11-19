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19.11.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 4,16 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 4,16 USD. Bei 4,23 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 113'254 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 17,08 USD markierte der Titel am 20.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 310,58 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 3,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,65 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 09.11.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2.97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 970000,00 USD umgesetzt.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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