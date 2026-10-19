Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 7,9 Prozent auf 6,44 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 7,9 Prozent im Minus bei 6,44 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 6,43 USD. Bei 7,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 904'349 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,42 Prozent. Bei 6,43 USD fiel das Papier am 19.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 0,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.