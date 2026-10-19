Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Abend herbe Einbussen

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 7,9 Prozent im Minus bei 6,44 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 6,43 USD. Bei 7,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 904'349 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,42 Prozent. Bei 6,43 USD fiel das Papier am 19.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 0,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?