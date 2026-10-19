Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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19.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 6,72 USD abwärts.
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 6,72 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 6,64 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 292'683 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,08 USD) erklomm das Papier am 20.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 60,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2026 (6,64 USD). Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 1,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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