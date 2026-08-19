Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Mittwochabend fester

Um 20:26 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 8,35 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,14 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 498'606 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 18,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 55,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD. Abschläge von 16,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880000,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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