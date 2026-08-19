Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Mittwochabend fester
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 8,35 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 8,35 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,14 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 498'606 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 18,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 55,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD. Abschläge von 16,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880000,00 USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
19.08.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
|
22.04.26
|TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung (finanzen.net)
|
22.03.26
|Trump gibt sich trotzig: Haben Iran von der Landkarte gefegt (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.