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19.08.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zieht am Nachmittag an

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,14 USD.

Trump Media & Technology
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Um 16:28 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 8,14 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,14 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90'314 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,97 USD) erklomm das Papier am 27.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 133,05 Prozent. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

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