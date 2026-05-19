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19.05.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büsst am Dienstagabend ein

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büsst am Dienstagabend ein

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 8,14 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 8,14 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,08 USD. Mit einem Wert von 8,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 352'243 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,00 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 69,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,08 USD ab. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 0,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 870000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 820000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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