Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 8,70 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 8,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 926'624 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.05.2025 markierte das Papier bei 27,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 219,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Bei 8,49 USD erreichte der Anteilsschein am 19.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 2,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.01 Mio. USD im Vergleich zu 1.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump