Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’460 -2.4%  SPI 17’379 -2.4%  Dow 46’063 -0.4%  DAX 22’840 -2.8%  Euro 1 0.5%  EStoxx50 5’614 -2.1%  Gold 4’644.5100 -3.9%  Bitcoin 55’588.7 -1.6%  Dollar 0.7880 -0.6%  Öl 105.8 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Uber steigt für autonome Flotte bei VW-Partner Rivian ein - So reagieren die Aktien
Implenia-Aktie: Chef versprüht für die kommenden Jahre Optimismus - Umsatzentwicklung im Blick
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Fabian Bürki wird neuer Leiter Privat- und Firmenkunden
mobilezone-Aktie: Übernahme von E-Commerce-Anbieter Apfelkiste.ch
Borouge-Aktie kommt später: OMV verschiebt Börsengang von Chemie-Joint Venture
Suche...
eToro entdecken

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.03.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,7 Prozent auf 8,70 USD ab.

Trump Media & Technology
6.85 CHF -8.51%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 8,70 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 8,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 926'624 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.05.2025 markierte das Papier bei 27,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 219,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Bei 8,49 USD erreichte der Anteilsschein am 19.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 2,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.01 Mio. USD im Vergleich zu 1.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten