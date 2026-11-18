Um 20:26 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,07 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,23 USD. Mit einem Wert von 4,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 444'947 Aktien.

Bei 17,08 USD markierte der Titel am 20.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 76,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 3,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,63 Prozent.

Am 09.11.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology -0,20 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 206,19 Prozent auf 2.97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 970000,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

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