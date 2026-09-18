Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Freitagabend

Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 20:26 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze legte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,88 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 495'512 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 17,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,86 Prozent.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 880000,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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