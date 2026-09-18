Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 8,70 USD. Bei 8,86 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 190'845 Trump Media Technology-Aktien.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Bei einem Wert von 6,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.67 Mio. USD gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

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