Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend Verlust reich

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 8,04 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,00 USD. Mit einem Wert von 8,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 294'870 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,97 USD an. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 135,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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