Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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18.08.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 8,11 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 8,11 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,16 USD aus. Bei 8,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101'353 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,97 USD) erklomm das Papier am 27.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 57,25 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Abschläge von 14,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 10.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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