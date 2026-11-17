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17.11.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Dienstagabend nach
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,08 USD ab.
Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 4,08 USD abwärts. Bei 4,02 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 588'347 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 319,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,80 USD am 06.11.2026. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 09.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 206,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 970000,00 USD erwirtschaftet worden.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.
Redaktion finanzen.ch
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