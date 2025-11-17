Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen

Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 10,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 10,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'759'432 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,45 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 298,62 Prozent zulegen. Am 17.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Trump Media Technology liess sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 970000,00 USD in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 1.01 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch

