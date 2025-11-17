Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
17.11.2025 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 10,90 USD nach.
Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 10,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 10,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'759'432 Trump Media Technology-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,45 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 298,62 Prozent zulegen. Am 17.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Trump Media Technology liess sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 970000,00 USD in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 1.01 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
20:27
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology wird am Montagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
10.11.25
|TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3 (finanzen.ch)
|
26.10.25
|Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA? (AWP)
|
26.10.25
|Trump bringt Treffen mit Xi in den USA ins Spiel (AWP)
|
26.10.25
|Trump: Treffe Putin erst, wenn Deal sicher ist (AWP)
|
26.10.25
|Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen mit Verlusten -- SMI schliesst schwächer -- DAX beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schliesslich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die Wall Street zeigt sich ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.