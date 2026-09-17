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17.09.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend im Plus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend im Plus

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 8,70 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 8,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 254'510 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 51,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880000,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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