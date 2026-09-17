Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9465 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’342 1.8%  Bitcoin 63’129 0.5%  Dollar 0.8248 -0.1%  Öl 104.2 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
US-Dollar pausiert Anstieg nach Fed-Zinserhöhung – das beeinflusst Franken, Euro und US-Dollar derzeit
Suche...

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag ins Plus

Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Trump Media & Technology
7.18 CHF 2.53%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,75 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,80 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 138'032 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gewinne von 105,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 89,77 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Trump Media & Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten