Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,75 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,80 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 138'032 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gewinne von 105,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 89,77 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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