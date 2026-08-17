Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Nachmittag nach

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 7,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 7,91 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 398'727 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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