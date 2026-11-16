Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 12,9 Prozent auf 4,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,97 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,35 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 757'910 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2025 auf bis zu 17,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 322,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,80 USD am 06.11.2026. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.11.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 2.97 Mio. USD gegenüber 970000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 26.02.2027 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?