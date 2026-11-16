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16.11.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 9,5 Prozent auf 4,20 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 9,5 Prozent auf 4,20 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 4,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ 311'040 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 306,67 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 3,80 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 10,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 09.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 206,19 Prozent auf 2.97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 970000,00 USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Trump Media Technology am 26.02.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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