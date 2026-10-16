Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Abend kräftig

Um 20:26 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 7,02 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 6,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 422'433 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2025 auf bis zu 17,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 143,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 0,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880000,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

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