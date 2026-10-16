Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag Verlust reich

Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 7,23 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 7,22 USD ein. Bei 7,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 126'535 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,08 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,40 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,67 Prozent.

Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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