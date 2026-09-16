Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,64 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 8,64 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 244'040 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 107,93 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.
Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880000,00 USD erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
16.09.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.ch)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
|
22.04.26
|TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung (finanzen.net)
|
22.03.26
|Trump gibt sich trotzig: Haben Iran von der Landkarte gefegt (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.