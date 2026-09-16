Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology reagiert am Abend positiv

Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 8,64 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 244'040 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 107,93 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880000,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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