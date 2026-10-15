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15.10.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag nahezu unbewegt

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 7,23 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr bei 7,23 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 7,26 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 6,99 USD. Bei 7,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240'598 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,08 USD) erklomm das Papier am 20.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 136,40 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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