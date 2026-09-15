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15.09.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit roten Vorzeichen

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 8,64 USD nach.

Trump Media & Technology
7.09 CHF -1.62%
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Um 20:26 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 8,64 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,62 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 167'332 Trump Media Technology-Aktien.

Bei 17,97 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 51,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 6,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,40 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.08.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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