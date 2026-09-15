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15.09.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 8,66 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 8,66 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 8,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,71 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73'672 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,97 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Abschläge von 19,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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