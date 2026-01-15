Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Donnerstagabend schwächer

Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 13,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,71 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 318'118 Trump Media Technology-Aktien.

Bei 43,45 USD markierte der Titel am 18.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 214,63 Prozent zulegen. Bei 10,18 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 35,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 970000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.01 Mio. USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch

