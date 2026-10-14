Trump Media Technology Aktie News: Bären lasten am Mittwochabend auf Trump Media Technology

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 6,3 Prozent im Minus bei 7,27 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 7,22 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 697'384 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 135,10 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 4,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.08.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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