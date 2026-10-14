Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’042 0.8%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9293 -0.3%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’147 1.0%  Bitcoin 68’239 0.5%  Dollar 0.8295 -0.7%  Öl 106.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850DocMorris4261528Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Bären lasten am Mittwochabend auf Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Bären lasten am Mittwochabend auf Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 7,27 USD.

Trump Media & Technology
6.07 CHF -7.96%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 6,3 Prozent im Minus bei 7,27 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 7,22 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 697'384 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 135,10 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 4,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.08.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Trump Media & Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten