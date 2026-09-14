Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend nordwärts

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 8,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 9,04 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,61 USD. Bisher wurden heute 345'517 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 101,06 Prozent wieder erreichen. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

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