Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend schwächer

Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 8,25 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,25 USD. Bei 8,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 478'535 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,97 USD) erklomm das Papier am 27.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 56,51 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,64 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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