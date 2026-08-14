Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,36 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,42 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,28 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 109'676 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,97 USD) erklomm das Papier am 27.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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