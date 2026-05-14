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14.05.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 9,04 USD zu.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 9,04 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,95 USD. Zuletzt wechselten 507'339 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,77 USD. Gewinne von 207,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 8,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 08.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 870000,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 820000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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