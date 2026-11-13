Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend tiefer

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 4,75 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,51 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,98 USD. Zuletzt wechselten 555'507 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2025 auf bis zu 17,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 259,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (3,80 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,92 Prozent.

Am 09.11.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 206,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 970000,00 USD in den Büchern gestanden.

Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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