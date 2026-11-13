Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Minus

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 4,81 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,78 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,98 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 165'937 Aktien.

Am 20.12.2025 markierte das Papier bei 17,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 255,09 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,80 USD. Abschläge von 21,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Trump Media Technology veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology -0,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 206,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 970000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Trump Media Technology am 26.02.2027 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

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