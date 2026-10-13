Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 7,88 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 7,76 USD. Bei 7,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 384'522 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,08 USD an. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 53,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,68 Prozent.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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