Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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13.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Anleger greifen bei Trump Media Technology am Dienstagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 8,01 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 176'406 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Am 20.12.2025 markierte das Papier bei 17,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 113,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.67 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
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