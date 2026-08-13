Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 8,48 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 8,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251'964 Trump Media Technology-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 18,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 123,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.67 Mio. USD gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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