Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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13.08.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 8,48 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 8,48 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 8,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251'964 Trump Media Technology-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 18,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 123,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.
Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.67 Mio. USD gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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