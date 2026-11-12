Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend in Rot

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 5,04 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 4,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'181'884 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,08 USD. Dieser Kurs wurde am 20.12.2025 erreicht. Gewinne von 238,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,80 USD ab. Abschläge von 24,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Trump Media Technology liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.97 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 206,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 970000,00 USD in den Büchern standen.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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