Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,17 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 4,97 USD. Mit einem Wert von 5,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 454'277 Trump Media Technology-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2025 auf bis zu 17,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 69,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2026 bei 3,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Trump Media Technology liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.97 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 970000,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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