Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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12.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Montagabend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 7,96 USD abwärts.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 7,96 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 7,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 347'011 Trump Media Technology-Aktien.
Am 20.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 114,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 6,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 12,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.
Redaktion finanzen.ch
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