Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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12.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 8,06 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 8,06 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 8,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99'371 Trump Media Technology-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2025 bei 17,08 USD. Gewinne von 111,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 13,65 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
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